Три человека погибли в ДТП на Кубани

КРАСНОДАР, 8 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли, двое пострадали и были госпитализированы в результате столкновения трех автомобилей в Курганинском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

"В результате автоаварии 50-летний водитель и двое пассажиров легкового автомобиля от полученных травм скончались, еще две пассажирки Mercedes 12 и 15 лет госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Согласно данным краевого управления МВД, авария произошла на 78 км трассы "Усть-Лабинск-Лабинск-Упорная" около 19:15 мск, водитель Mercedes Benz совершал обгон, в ходе которого столкнулся с грузовиков Man и автомобилем "ГАЗ". На месте происшествия работают сотрудники ДПС, проводится проверка.