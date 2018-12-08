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В Крыму иномарка врезалась в дерево

В результате инцидента погибли четыре человека

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Иномарка в субботу вечером врезалась в дерево в Крыму, четыре человека погибли, один пострадал. Об этом сообщили ТАСС в ГИБДД России.

"В 22:40 на 13-м километре дороги Саки - Орловка водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием и наездом на дерево. В результате ДТП водитель и три пассажира погибли, один человек пострадал", - сказали в ведомстве.

Получивший травмы пассажир в тяжелом состоянии госпитализирован.

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