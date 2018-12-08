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Пьяный водитель насмерть сбил пешехода на юго-западе Москвы

Инцидент произошел на регулируемом переходе

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Находившийся в состоянии опьянения водитель насмерть сбил пешехода на переходе на юго-западе Москвы, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"В районе дома 9 по улице Каховка водитель, управляя автомобилем Volkswagen, совершил наезд на пешехода 1970 года рождения, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пешеход от полученных травм скончался", - сказали в ведомстве.

Медицинское освидетельствование выявило алкоголь в крови водителя. Проводится проверка.

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