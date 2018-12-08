На Ямале полицейский застрелил напавшего на него пациента медучреждения

ТАСС, 9 декабря. Полицейский, прибывший по вызову в одно из медицинских учреждений города Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономной округе для пресечения правонарушения, вынужден был застрелить напавшего на него пациента. Сообщение о том, что двое пациентов в состоянии алкогольного опьянения ведут себя агрессивно поступило в городское отделение полиции в субботу поздно вечером, сообщает пресс-служба управления МВД России по округу.

"В ходе пресечения нарушения общественного порядка и разбирательства два правонарушителя напали на полицейского, причинили ему телесные повреждения и попытались завладеть его табельным оружием. С целью пресечения нападения сотрудник полиции, в соответствии с Законом "О полиции", применил табельное оружие. От полученного ранения один из нападавших скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, личности злоумышленников установлены - это двое ранее судимых местных жителей. В ходе предварительной проверки также установлено, что табельное оружие применялось правомерно. Проводится дальнейшая проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

О том, в каком медучреждение произошел инцидент, не сообщается.