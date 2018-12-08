В Сочи уволили учителя, ударившего школьника

СОЧИ, 9 декабря. /ТАСС/. Учитель, ударивший в пятницу ученика в сочинской школе, в момент инцидента был пьян, его уволили из образовательного учреждения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Сочи.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором запечатлено избиение учителем учеников, предположительно, в одной из школ Сочи.

"Во время урока истории в девятом классе школы № 4 города Сочи учитель в состоянии алкогольного опьянения ударил ученика. Серьезных последствий подростку удар не причинил, за медицинской помощью он не обращался. За допущенные факты учитель 8 декабря уволен по статье 336 пункт 2 ТК РФ "Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника", - сказали в пресс-службе мэрии.

В администрации города уточнили, что учитель работал в школе второй год. "Подобных случаев ранее не наблюдалось", - отметили в мэрии.

Образовательным учреждением родителям подростка принесены извинения, служебное расследование продолжается, добавили в пресс-службе администрации.