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Число погибших при взрыве и пожаре на трубопроводе в Мексике достигло 128 человек

Из них 68 погибли непосредственно при взрыве

МЕХИКО, 6 февраля. /ТАСС/. Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе в Мексике 18 января продолжает расти. О смерти еще одного пострадавшего сообщил в среду Институт социального страхования латиноамериканской страны.

"Ему оказывалась помощь в специализированном медицинском учреждении… в городе Мехико", - говорится в обнародованном сообщении организации. Таким образом, число жертв составило уже 128 человек, из них 68 погибли при взрыве.

Трагедия произошла в районе Тлауэлильпан в штате Идальго на месте нелегальной врезки в трубопровод, когда там находилось множество людей. Федеральное правительство заявило, что случившееся не повлияет на его планы по борьбе с хищениями топлива в стране.

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