Сторонники новой украинской церкви сломали двери собора УПЦ в Волынской области

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Представители так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) при содействии местных властей и полиции сломали двери Свято-Троицкого собора канонической церкви в городе Берестечко Волынской области. Об этом сообщил среду информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ).

"Активисты ПЦУ срезали замки на дверях Свято-Троицкого собора УПЦ города Берестечко. Представители общины УПЦ - законного пользователя сооружения <...> зафиксировали на видео все, что происходило", - говорится в сообщении.

В Волынской епархии УПЦ подчеркнули, что сторонники новой украинской церковной организации пытались сломать один из замков с помощью технического оборудования, но, потерпев неудачу, вырезали часть дверей бензопилой и попали внутрь. Отмечается, что сотрудники полиции не препятствовали действиям агрессивно настроенных граждан.

Ранее в УПЦ не раз заявляли о захвате храмов канонической церкви. По ее данным, за последние четыре года путем захватов с помощью или при поддержке радикально настроенных сил были отобраны около 50 храмов. В УПЦ опасаются, что предоставление ПЦУ автокефалии со стороны Константинопольского патриархата спровоцирует новые захваты храмов радикалами.

На Украине 31 января вступил в силу новый закон, который легализовал возможность решать судьбу приходов путем простого голосования прихожан. Документ гласит, что решение об изменении подчиненности религиозной общины может быть принято на общем собрании при поддержке не менее двух третей голосов. Те, кто оказался в меньшинстве (не поддержал решение о религиозном переподчинении), останутся без храмов. При этом само определение принадлежности людей к той или иной общине в законе не прописано должным образом.

Эксперты еще на стадии обсуждения законопроекта предупреждали, что власти таким образом просто пытаются создать механизм отъема храмов у канонической УПЦ.