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Mirror: в Йоркшире в жилом доме произошел взрыв газа

Пострадали три человека, их жизни ничего не угрожает

ТАСС, 7 февраля. По меньшей мере три человека пострадали в среду вечером в результате взрыва газа в жилом доме в городе Батли в графстве Западный Йоркшир. Об этом со ссылкой на полицию сообщает газета Daily Mirror.

Согласно ее информации, взрыв произошел в 18:47 по местному времени (21:47 мск). Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Спасательная операция, в которой задействованы пожарные, медики, а также вертолет полиции, продолжается. Детали происшествия устанавливаются.

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