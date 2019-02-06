Mirror: в Йоркшире в жилом доме произошел взрыв газа

ТАСС, 7 февраля. По меньшей мере три человека пострадали в среду вечером в результате взрыва газа в жилом доме в городе Батли в графстве Западный Йоркшир. Об этом со ссылкой на полицию сообщает газета Daily Mirror.

Согласно ее информации, взрыв произошел в 18:47 по местному времени (21:47 мск). Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Спасательная операция, в которой задействованы пожарные, медики, а также вертолет полиции, продолжается. Детали происшествия устанавливаются.