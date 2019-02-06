Источник: ремонт с заменой сетей в доме на Никитском бульваре проводило ТСЖ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Ремонтные работы и содержание дома на Никитском бульваре в Москве, где 4 февраля в результате пожара погибли 8 человек, осуществлялись товариществом собственников жилья (ТСЖ) "Никитский бульвар, 12". В 2011-2013 годах в здании проводилась замена инженерных коммуникаций, в том числе, электрических сетей, сообщил ТАСС источник, участвовавший в то время в судебном процессе о выделении субсидий на проведение этих работ.

После трагедии, произошедшей в центре столицы в доме, где расположены квартиры ряда известных людей, в социальных сетях появилась информация о возникших в 2013 году судебных претензиях ряда жильцов о необходимости проведения капитального ремонта в доме за счет города.

"Судебный иск, на который ссылаются социальные сети, действительно был подан жильцами коммунальной квартиры дома на Никитском бульваре в 2013 году. Квартира в тот момент не была приватизирована и могла претендовать на проведение ремонта за счет города. После частичного признания судом правомочности иска правительство Москвы выделило субсидию в объеме 26 млн рублей - не только на ремонт самой квартиры, но и для проведения общедомового ремонта", - пояснил он.

Сами ремонтные работы были проведены товариществом собственников жилья, следует из документов.

По словам собеседника агентства, с того времени у жильцов здания не было претензий или замечаний к качеству проведенного капитального ремонта. Источник подчеркнул, что все проведенные ТСЖ работы были приняты жильцами с подписанием соответствующих актов.

"Впоследствии жильцами дома было принято решение оставить обслуживание дома на спецсчете - то есть продолжать содержать дом силами ТСЖ. Все жалобы и претензии к состоянию дома автоматически направлялись в ТСЖ как в компанию, выбранную жителями для содержания дома в надлежащем виде", - сказал он.

Председатель правления ТСЖ по адресу Никитский бульвар, 12, Марина Сидорова оказалась не доступна для комментариев.

Пожар в доме на Никитском бульваре

Пожар произошел около часа ночи 4 февраля в квартире жилого дома 12 на Никитском бульваре. В результате пожара погибли 8 человек, включая двоих детей. Пятеро из погибших - это семья с двумя детьми, проживавшая в коммунальной квартире на шестом этаже над квартирой Ксении Башмет, где и возник пожар. Еще трое погибших - жильцы других квартир, один из которых скончался по дороге в больницу. В связи с гибелью людей возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

Пожару площадью около 2 тыс. кв. м был присвоен повышенный уровень сложности, тушение осложнялось тем, что здание имеет деревянные перекрытия, а многие квартиры подверглись перепланировке.

Дом 12 на Никитском бульваре - это семиэтажное здание 1914 года постройки. Оно является объектом культурного наследия, в нем насчитывается более 100 квартир.

Дом получил название "звездный", так как в нем проживают артисты и деятели культуры, среди которых Ингеборга Дапкунайте, Любовь Казарновская, Юрий Башмет.

Стоимость одного квадратного метра жилья в сгоревшем доме составляла более полумиллиона рублей, сообщил ранее ТАСС управляющий партнер агентства недвижимости Savills в России Дмитрий Халин. На основе площади возгорания эксперт сделал вывод, что стоимость пострадавшего жилья составляет около 750-800 млн рублей.