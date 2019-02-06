В Эквадоре убили российского туриста

ТАСС, 7 февраля. Российский турист Алексей Домбровский умер от ножевых ранений, полученных при ограблении в Кито. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщил Андрей Алексеев, заведующий консульским отделом посольства России в Эквадоре.

"Наш гражданин Домбровский Алексей погиб 4 февраля. Это произошло примерно в половине девятого вечера, - сказал дипломат, добавив, что Домбровский вместе с женой приехал в Эквадор как турист на несколько недель.

"К сожалению, вечером они вышли из отеля прогуляться, и на них напали четыре человека", - продолжил дипломат.

Это была попытка ограбления, уточнил Алексеев. Домбровскому нанесли несколько ножевых ранений. В течение пяти-семи минут на место приехали полицейские, россиянина доставили в больницу, где он умер.

Как сообщили в посольстве РФ в Эквадоре, по горячим следам удалось поймать троих из четырех нападавших. "Четвертый, по предварительной информации, является родственником одного из задержанных, поэтому есть надежда, что он также будет пойман в ближайшее время", - добавил Алексеев, отметив, что расследование идет полным ходом.

По словам заведующего консульским отделом посольства России, "эквадорская сторона активно помогает, и мы постоянно находимся на связи с супругой погибшего".

Инцидент произошел в исторической части Кито. Как отметил Алексеев, этот район нельзя назвать благополучным, несмотря на большое количество полицейских. Дипломат уточнил, что нападение произошло в вечернее время, а за последнее время в Эквадоре и в Кито, в частности, криминогенная обстановка несколько ухудшилась.

В посольстве российским туристам, посещающим Эквадор, посоветовали при прогулках в темное время суток проявлять осторожность. При этом, по словам Алексеева, в туристических местах обычно безопасно, но с собой лучше не брать дорогие вещи, большую сумму денег или украшения. "И нужно быть всегда начеку", - заявил дипломат.