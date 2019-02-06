СМИ: в Амстердаме неподалеку от здания ЦБ произошла перестрелка

ГААГА, 7 февраля. /ТАСС/. Перестрелка с участием полиции произошла в среду вечером в Амстердаме неподалеку от здания Центрального банка Нидерландов. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, сотрудники правоохранительных органов вынуждены были открыть стрельбу на поражение при попытке нейтрализовать вооруженного человека. Речь идет о 31-летнем жителе Амстердама. Он получил ранения и был доставлен в близлежащую больницу. Какими мотивами он руководствовался, пока остается непонятным.

Кроме того, в перестрелке пострадал проезжавший мимо велосипедист, его ранили в ногу. Он также был доставлен в больницу для оказания помощи. О состоянии обоих пострадавших пока ничего не сообщается.

Очевидцы утверждают, что слышали не менее 20 выстрелов. Место происшествия оцеплено, на месте работают следователи. Как сообщили в Центробанке, инцидент, по всей видимости, никак не связан с самой финансово-кредитной организацией.