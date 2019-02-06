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В строящемся доме в Сан-Франциско произошел взрыв

Данных о жертвах или пострадавших не поступало

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Полиция Сан-Франциско (штат Калифорния) распорядилась провести эвакуацию из зданий, расположенных в непосредственной близости от строящегося трехэтажного дома, в котором в среду произошел взрыв. Данных о жертвах или пострадавших не поступало, сообщили власти города.

Взрыв, предположительно, бытового газа произошел в 13:10 по времени Западного побережья США (00:00 мск). "Группа управления полиции Сан-Франциско находится в пути к месту взрыва на пересечении бульвара Гири и улицы Паркер. Управление городской полиции оказывает помощь с регулировкой наземного транспорта и эвакуацией людей из ближайших зданий", - уточнила полиция в своем Twitter.

По данным пожарной службы Сан-Франциско, "пятеро строителей, числившихся пропавшими [после инцидента], обнаружены живыми и здоровыми".

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