В МЧС сообщили о постепенном снижении уровня воды у ближайшего к затору на Бурее села

"В настоящее время в поселке Чекунда паводковая обстановка относительно стабильная, уровень воды постепенно снижается, до 2 см в сутки", - говорится в тексте.

ХАБАРОВСК, 7 февраля. /ТАСС/. Уровень воды у ближайшего к месту схода оползня на реке Бурея в Хабаровском крае села Чекунда снижается по 2 см в сутки после того, как военные пробили затор. Сообщение об этом распространила в среду пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отмечается, что межведомственная группа в составе руководителей департамента гражданской защиты МЧС России, ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, комитета гражданской защиты правительства Хабаровского края, Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН совершила рабочую поездку в Верхнебуреинский район.

Специалисты провели воздушную разведку и на месте изучили пропускную способность вновь созданного, пока небольшого русла Буреи. Это позволит оценить паводковую обстановку, а также наполняемость водохранилища Бурейской ГЭС. В настоящее время она работает в штатном режиме.

Обрушение скального массива произошло в декабре 2018 года, в результате водохранилище оказалось разделено на две части. Ученые охарактеризовали случившееся как оползень. Военные при помощи взрывных работ, которые начались 22 января, ликвидируют образовавший затор: 1 февраля его удалось пробить. До этого момента уровень воды у села Чекунда, находящегося примерно в 70 км от места схода оползня, увеличивался ежесуточно на 2 см.

Чекунда, а также ряд других поселений могут быть подтоплены во время весеннего половодья. Власти рассматривают вариант расселения Чекунды. На это потребуется порядка 300 млн рублей.