Экс-зампред правительства Камчатки остается на свободе, с него взяли обязательство о явке

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Экс-заместитель председателя правительства Камчатки Валерий Карпенко и бывший глава отдела строительства и капитального ремонта краевого финансово-аналитического центра в сфере здравоохранения Леонид Минцев, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье о взятке, остаются на свободе. Как сообщила ТАСС в четверг старший помощник руководителя СУ СК РФ по Камчатскому краю Елена Матафонова, с них взяли обязательство о явке.

"[В отношении Карпенко] отобрано обязательство о явке. В отношении второго фигуранта определена та же мера", - сказала она.

По версии следствия, в 2016 году Карпенко и Минцев за покровительство получили взятку от директора коммерческой организации в виде пристройки сети холодного водоснабжения к своим домам в поселке Термальный Елизовского района. Работы оценены более чем в 1 млн рублей. В 2018 году директор этой же организации по требованию Карпенко безвозмездно предоставил отделочные материалы для ремонта комнаты отдыха дежурного войсковой части, где проходил срочную службу сын представителя власти.

Согласно санкции статьи, по которой возбуждено дело, бывшим чиновникам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.