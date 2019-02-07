Два человека погибли и двое пострадали при пожаре в деревянном доме в Томске

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Два человека погибли и двое пострадали в четверг в результате пожара в деревянном двухэтажном доме в Томске, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По трехколенным лестницам через окна и по лестничному маршу были спасены 12 человек. Надышавшихся дымом 88-летнюю женщину и ее 55-летнего сына пожарные спускали по лестнице на руках, до приезда скорой помощи спасатели оказывали им первую помощь. Оба пострадавших были госпитализированы в Областную клиническую больницу. К сожалению, в квартире, с которой начался пожар, сотрудники МЧС обнаружили тела двух человек (мужчины и женщины)", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре в двухэтажном двухподъездном восьмиквартирном деревянном жилом доме на улице Профсоюзной поступила в МЧС в 06:00 (02:00 мск). На момент прибытия первого подразделения в одном из подъездов горела квартира на первом этаже, огонь вышел в тамбур и перекинулся на крышу.

В результате пожара выгорела квартира на первом этаже, огонь повредил тамбур и частично крышу дома. Общая площадь пожара составила 80 кв.м. В ликвидации огня были задействованы 49 человек личного состава и 12 единиц техники. Причина пожара устанавливается.