Globo: пять человек погибли в Рио-де-Жанейро из-за сходов оползней

ТАСС, 7 февраля. Пять человек погибли в результате сходов оползней в Рио-де-Жанейро после того, как на город обрушились сильный дождь и ураганный ветер. Еще один житель города считается пропавшим без вести, сообщил в четверг телеканал Globo .

"На моей памяти не было таких масштабных разрушений", - приводит телеканал слова мэра мегаполиса Марселу Кривелы. Он выразил соболезнования родственникам погибших и обратился к жителям с просьбой по возможности воздерживаться от поездок по городу и проявлять крайнюю осторожность.

Стихия разыгралась вечером в среду. В разных районах зафиксировано выпадение от 35 до 91 мм осадков, порывы ветра местами достигали 110 км/ч. В результате схода оползня оказалась перекрыта прибрежная дорога, соединяющая район, где находится представительство ТАСС, с центральной частью города. По подсчетам мэрии, к утру в городе насчитывалось 170 поваленных ураганом деревьев, зафиксировано 10 случаев подтоплений дорог, местами нарушено электроснабжение.

В устранении последствий стихии задействовано более 600 сотрудников городской администрации. В городе объявлен трехдневный траур.