Главреда радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" допросили по делу журналистки Прокопьевой

ПСКОВ, 7 февраля. /ТАСС/. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Максим Костиков допрошен по делу журналистки Светланы Прокопьевой, в отношении которой возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора медиахолдинга "Гражданская пресса", в состав которого входит радиостанция, Константин Калиниченко.

"Следователи [в следственном управлении СК по Псковской области] допросили меня и Максима Костикова в качестве свидетелей по делу. Вопросы касались ситуации в целом, кроме того, следователей интересовали технические подробности выхода радиопрограммы в эфир "Эха Москвы в Пскове", - сказал Калиниченко.

Прокопьева подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"), санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей либо лишения свободы на срок до семи лет. По словам Костикова, она в эфире радиостанции "подвергла критическому анализу ситуацию в стране в контексте произошедшего теракта в Архангельске". Этот материал был опубликован на сайте регионального информационного агентства "Псковская лента новостей", после чего удален по требованию надзорных органов. Накануне суд оштрафовал "Эхо Москвы в Пскове" на 150 тыс. рублей за вышедший в эфир материал Прокопьевой.

В четверг прокурор Псковской области Сергей Белов заявил журналистам, что дело Прокопьевой взято ведомством под особый контроль. Согласно материалам дела, отметил он, в ее тексте действительно усматриваются призывы к оправданию терроризма.

Прокопьева является специальным корреспондентом Русской службы Би-би-си, корреспондентом радио "Свобода", а также сотрудничает с "Эхо Москвы в Пскове", где выходит ее авторская программа "Минутка просветления". Ранее она возглавляла редакцию газеты "Псковская губерния".