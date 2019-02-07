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Уголовное дело возбудили из-за кражи конфет из магазина в центре Москвы

Правонарушитель ранее был судим за грабеж

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Посетитель магазина "Пятерочка" в центре Москвы украл девять конфет "Мерси" и был задержан. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"Приезжий из Дагестана 1993 года рождения украл девять конфет "Мерси" из магазина "Пятерочка" на улице Большой Почтовой. Это заметили сотрудники магазина и вызвали полицию. Правонарушитель задержан, ранее он был судим за грабеж", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"), он дал признательные показания.

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