Спасатели обнаружили на месте рухнувшего жилого дома в Стамбуле выжившую девочку

ТАСС, 7 февраля. Спасателям удалось достать из-под завалов рухнувшего жилого дома в Стамбуле выжившую пятилетнюю девочку. Об этом в четверг сообщил телеканал Haberturk .

Азра Хавва Текгез провела под завалами около 19 часов. По данным телеканала, состояние девочки оценивается как удовлетворительное. Ребенок с переломами рук и ног находится под пристальным наблюдением медиков.

Ранее в четверг губернатор провинции Стамбул Али Ерликайя сообщил, что жертвами инцидента стали по меньшей мерее шесть человек, 13 пострадали.

В среду около 16:00 по местному времени в квартале Джевизли в районе Картал произошло обрушение восьмиэтажного жилого дома. Всего в здании было 14 квартир, в которых проживали 43 человека. По соображениям безопасности семь соседних зданий были эвакуированы, есть риск обрушения одного из них. Разбор завалов продолжается.

Причина ЧП пока не установлена. Прокуратура Стамбула начала расследование случившегося. По поручению президента Турции Тайипа Эрдогана глава МВД Сулейман Сойлу и министр экологии и градостроительства Мурат Курум отправились на место ЧП.