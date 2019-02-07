В Люберцах мать с малолетним ребенком выжили после падения с девятого этажа

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Мать с малолетним ребенком выжили после падения с девятого этажа в Люберцах. Пострадавших госпитализировали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Инцидент произошел в четверг во второй половине дня. <...> обоих госпитализировали. По данному факту проводится проверка", - сообщили в полиции.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что женщина, возможно, страдает психическим расстройством. "Это не было попыткой суицида. Женщина заявила, что спасалась от "бесов", - сказал собеседник агентства.