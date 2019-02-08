Суд арестовал начальника управления Всероссийского общества глухих по делу о мошенничестве

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы на два месяца санкционировал арест начальника Управления социальной политики и реабилитации Всероссийского общества глухих (ВОГ) Максима Ларионова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Тверского районного суда Москвы от 7 февраля в отношении Ларионова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказал собеседник агентства. Детали уголовного дела в суде не уточнили.

Ларионову инкриминируется часть 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

5 февраля сотрудники Следственного департамента МВД РФ провели выемку документов из ВОГ в Красносельском переулке в столице. Следователи также допросили сотрудников Управления социальной политики и реабилитации ВОГ, затем они задержали их начальника Ларионова.

25 мая 2018 года Тверской суд отправил под домашний арест президента ВОГ Валерия Рухледева. Он обвиняется в растрате денег организации, совершенной в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Рухледев стал президентом организации в 2003 году. Кроме того, он является членом Совета при президенте РФ по делам инвалидов.