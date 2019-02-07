Следователи на Камчатке проверяют информацию СМИ о падении глыбы льда на подростка

ТАСС, 8 февраля. Следствие на Камчатке начало проверку по сообщению СМИ о том, что в Вилючинске на 15-летнего подростка упала ледяная глыба, мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Следственным управлением Следственного комитета России по Камчатскому краю инициировано проведение доследственной проверки по сообщению средств массовой информации о том, что 7 февраля 2019 года в городе Вилючинске на улице Нахимова на 15-летнего подростка упала ледяная глыба. Мальчик получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясение головного мозга", - говорится в сообщении.

Как уточнила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Камчатскому краю Елена Матафонова, специалистам предстоит выяснить, насколько сообщение соответствует действительности, откуда именно на подростка упала глыба льда и кто несет ответственность за содержание этой территории и здания.