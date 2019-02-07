Адвокат Бутиной заявил, что россиянку могут освободить и отправить в РФ через шесть недель

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Освобождение гражданки России Марии Бутиной в США и ее возвращение на родину могут произойти в ближайшие шесть недель или чуть больше. Такое мнение выразил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС адвокат россиянки Роберт Дрисколл.
На просьбу уточнить, когда состоится вынесение приговора Бутиной, которая ранее признала себя в американской суде виновной, пойдя на сделку с органами прокуратуры, юрист ответил: "Мы еще не знаем". "Мы определим дату, когда у нас состоится [на процессе очередная] статусная конференция. Однако я надеюсь, что это [вынесение приговора] произойдет через месяц или шесть недель", - заявил Дрисколл.
В связи с этим ему был задан вопрос, следует ли рассчитывать на немедленное освобождение после этого Бутиной и ее возвращение в Россию. "Я буду это запрашивать, и мне кажется, что закон это поддерживает", - подтвердил в ответ адвокат.
"Тем не менее это, разумеется, предстоит решать судье, это не гарантировано, [ведущая дело] судья [Таня Чаткэн] должна дать согласие. Однако я думаю, что она [Бутина] работает, выполняет все взятые на себя [перед стороной обвинения] обязательства. Считаю, что есть хорошая возможность того, что мы сможем добиться того, чего просим", - подчеркнул Дрисколл.
При этом адвокат признал, что между сторонами защиты и обвинения имеются определенные противоречия, касающиеся тех прогнозов, которые он излагает. "Есть небольшое разногласие. Однако они [представители обвинения] не запрашивали, чтобы было выделено больше времени. Есть разногласие относительно того, как рассчитать рекомендации [относительно приговора], но они [сотрудники прокуратуры] не занимали такую позицию, что ей [Бутиной] следует провести три года в тюрьме или какую-то подобную", - пояснил юрист.
"Будем надеяться, именно настолько близки", - добавил Дрисколл, когда ему был задан дополнительный вопрос, означает ли сказанное, что прокуратура США близка к тому, чтобы завершить свою работу с Бутиной.