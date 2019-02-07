Адвокат Бутиной заявил, что россиянку могут освободить и отправить в РФ через шесть недель

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Освобождение гражданки России Марии Бутиной в США и ее возвращение на родину могут произойти в ближайшие шесть недель или чуть больше. Такое мнение выразил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС адвокат россиянки Роберт Дрисколл.

На просьбу уточнить, когда состоится вынесение приговора Бутиной, которая ранее признала себя в американской суде виновной, пойдя на сделку с органами прокуратуры, юрист ответил: "Мы еще не знаем". "Мы определим дату, когда у нас состоится [на процессе очередная] статусная конференция. Однако я надеюсь, что это [вынесение приговора] произойдет через месяц или шесть недель", - заявил Дрисколл.

В связи с этим ему был задан вопрос, следует ли рассчитывать на немедленное освобождение после этого Бутиной и ее возвращение в Россию. "Я буду это запрашивать, и мне кажется, что закон это поддерживает", - подтвердил в ответ адвокат.

"Тем не менее это, разумеется, предстоит решать судье, это не гарантировано, [ведущая дело] судья [Таня Чаткэн] должна дать согласие. Однако я думаю, что она [Бутина] работает, выполняет все взятые на себя [перед стороной обвинения] обязательства. Считаю, что есть хорошая возможность того, что мы сможем добиться того, чего просим", - подчеркнул Дрисколл.