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ДТП с вахтовым автобусом в Кузбассе. Факты

© Пресс-служба МЧС РФ по Кемеровской области/ТАСС

На разрезе "Распадский" в Кемеровской области вахтовый автобус, перевозивший рабочих со смены, опрокинулся в кювет и упал с высоты около 8 м. Погибли шесть человек. 

Что произошло

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Авария произошла в 100 км от города Междуреченск на территории разреза "Распадский". Вахтовый автобус на базе автомобиля "КамАЗ" опрокинулся в кювет и упал с высоты около 8 м в угольный отвал. Автобус перевозил сотрудников ОАО "Разрез Распадский" к угольной шахте.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. 

В результате ДТП погибли шесть человек, 18 пострадали. 

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал, что власти региона окажут помощь родственникам погибших.

Как помогают пострадавшим

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Все пострадавшие госпитализированы. Они получили травмы различной степени тяжести. В тяжелом состоянии не менее четырех человек. 

После аварии пострадавших доставили в Междуреченскую городскую больницу в отделение травматологии и хирургии. В департаменте охраны здоровья Кемеровской области добавили, что их эвакуируют в центр охраны здоровья шахтеров, который находится в городе Ленинск-Кузнецкий.

Для оказания помощи пострадавшим также направлены специалисты бригады постоянной готовности центра медицины катастроф в составе нейрохирурга, травматолога, хирурга и реаниматолога и бригада психологов.

Как идет расследование

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Следственными органами СК РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следователям предстоит установить, в исправном ли состоянии автобус был допущен к перевозке рабочих, соответствовало ли техническое оснащение транспорта погодным условиям, проходил ли водитель перед выходом на линию медицинское освидетельствование, соблюдены ли требования безопасности при перевозке людей.

Дело было передано в центральный аппарат СК.

Также проверку проводит областная прокуратура. 

В холдинге "Евраз", который владеет разрезом "Распадский", сообщили о создании специальной комиссии для выяснения обстоятельств случившегося.

Что известно о разрезе "Распадский"

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Разрез "Распадский" входит в группу предприятий "Распадская".

Компания занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области и кроме разреза объединяет три шахты, обогатительную фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.

Предприятие работает в сложных горно-геологических условиях на маломощных пластах.

 

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ДТП с вахтовым автобусом в Кузбассе
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