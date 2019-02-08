ДТП с вахтовым автобусом в Кузбассе. Факты

На разрезе "Распадский" в Кемеровской области вахтовый автобус, перевозивший рабочих со смены, опрокинулся в кювет и упал с высоты около 8 м. Погибли шесть человек.
Что произошло
Авария произошла в 100 км от города Междуреченск на территории разреза "Распадский". Вахтовый автобус на базе автомобиля "КамАЗ" опрокинулся в кювет и упал с высоты около 8 м в угольный отвал. Автобус перевозил сотрудников ОАО "Разрез Распадский" к угольной шахте.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
В результате ДТП погибли шесть человек, 18 пострадали.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал, что власти региона окажут помощь родственникам погибших.
Как помогают пострадавшим
Все пострадавшие госпитализированы. Они получили травмы различной степени тяжести. В тяжелом состоянии не менее четырех человек.
После аварии пострадавших доставили в Междуреченскую городскую больницу в отделение травматологии и хирургии. В департаменте охраны здоровья Кемеровской области добавили, что их эвакуируют в центр охраны здоровья шахтеров, который находится в городе Ленинск-Кузнецкий.
Для оказания помощи пострадавшим также направлены специалисты бригады постоянной готовности центра медицины катастроф в составе нейрохирурга, травматолога, хирурга и реаниматолога и бригада психологов.
Как идет расследование
Следственными органами СК РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следователям предстоит установить, в исправном ли состоянии автобус был допущен к перевозке рабочих, соответствовало ли техническое оснащение транспорта погодным условиям, проходил ли водитель перед выходом на линию медицинское освидетельствование, соблюдены ли требования безопасности при перевозке людей.
Дело было передано в центральный аппарат СК.
Также проверку проводит областная прокуратура.
В холдинге "Евраз", который владеет разрезом "Распадский", сообщили о создании специальной комиссии для выяснения обстоятельств случившегося.
Что известно о разрезе "Распадский"
Разрез "Распадский" входит в группу предприятий "Распадская".
Компания занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области и кроме разреза объединяет три шахты, обогатительную фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.
Предприятие работает в сложных горно-геологических условиях на маломощных пластах.