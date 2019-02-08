ДТП с вахтовым автобусом в Кузбассе. Факты

Авария произошла в 100 км от города Междуреченск на территории разреза "Распадский". Вахтовый автобус на базе автомобиля "КамАЗ" опрокинулся в кювет и упал с высоты около 8 м в угольный отвал. Автобус перевозил сотрудников ОАО "Разрез Распадский" к угольной шахте.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

В результате ДТП погибли шесть человек, 18 пострадали.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал, что власти региона окажут помощь родственникам погибших.