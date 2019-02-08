Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Пермском крае

ПЕРМЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Пермском крае. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю.

"По предварительной информации, водитель легкового автомобиля при обгоне впередиидущего транспортного средства выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем. Обстоятельства произошедшего уточняются, на месте ДТП работают сотрудники полиции", - говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД по Пермскому краю.