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Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Пермском крае

Обстоятельства происшедшего уточняются

ПЕРМЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Пермском крае. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю.

"По предварительной информации, водитель легкового автомобиля при обгоне впередиидущего транспортного средства выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем. Обстоятельства произошедшего уточняются, на месте ДТП работают сотрудники полиции", - говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД по Пермскому краю.

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