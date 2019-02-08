СК возбудил два уголовных дела после сообщений об избиении ветерана коллекторами в Перми

ПЕРМЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили два уголовных дела в отношении представителей коллекторской службы, которые подозреваются в избиении 90-летнего ветерана в Перми. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства причинения травм 90-летнему ветерану коллекторами в Пермском крае после того, как в правовой программе одного из телеканалов вышел сюжет об этом. В показанном сюжете рассказывается, что дочь ветерана взяла под залог квартиры займ в микрофинансовой организации на лечение у экстрасенсов и не смогла расплатиться. Кредиторы забрали у ветерана и его дочери квартиру и теперь пытаются выселить их на улицу. Во время одной из последних встреч пожилому мужчине были причинены телесные повреждения.

"Следственными органами возбуждены уголовные дела ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и ст. 330 УК РФ ("Самоуправство с применением насилия"). Также продолжается расследование в отношении экстрасенсорной организации по факту мошенничества", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.

По данным следствия, летом прошлого года жительница Перми обратилась на сайт якобы экстрасенсорной помощи "Возрождение" для лечения астмы, а потом перевела мошенникам в общей сложности не менее 1,5 млн рублей. Для оплаты фиктивных услуг экстрасенсов женщина обратилась в АО "Микрокредитная компания "Клок Хаус", где с ней заключили договор купли-продажи на квартиру на сумму 1,4 млн рублей, выплатив ей лишь 450 тысяч рублей.

Позже квартира оказалась продана третьим лицам, которые в январе пришли в квартиру к ветерану и его дочери пенсионерке, напали на мужчину, угрожали женщине, а потом заменили дверь и замки в жилье. "В настоящее время проводятся осмотры мест происшествий, обыски в офисе микрокредитной компании, изымается документация, касающаяся сделок с квартирой потерпевших. Задержаны в качестве подозреваемых четыре человека. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - уточняет пресс-служба ведомства.