Дело о ДТП с автобусом в Кузбассе передано в центральный аппарат СК

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Кемеровской области, где погибли шесть человек, передано в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело по факту опрокидывания автобуса на шахте "Распадская", в результате чего погибли и пострадали рабочие, передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства", - сказали в СК.