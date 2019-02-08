Дело о ДТП с автобусом в Кузбассе передано в центральный аппарат СК

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Кемеровской области, где погибли шесть человек, передано в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело по факту опрокидывания автобуса на шахте "Распадская", в результате чего погибли и пострадали рабочие, передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства", - сказали в СК.
Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки организовать проведение всех необходимых экспертиз и детально восстановить события, которые привели к гибели людей, добавили в ведомстве.
ДТП произошло в 100 км от города Междуреченска на территории разреза "Распадский". Вахтовый автобус на базе "КамАЗа" опрокинулся в кювет и упал с высоты около 8 метров. Погибли шесть человек. По данным следствия, травмы получили еще 16 человек, прокуратура Кемеровской области сообщала о 18 пострадавших.
По факту аварии расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ").
В новость были внесены изменения (12:03 мск) - добавлена информация после второго абзаца