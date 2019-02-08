В школе под Калининградом из-за обнаруженных неподалеку снарядов времен ВОВ отменили уроки

КАЛИНИНГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Занятия в средней школе в поселке Озерки под Калининградом в пятницу были прекращены досрочно из-за крупного арсенала боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных рядом с находящимся неподалеку железнодорожным переездом. Об этом сообщили ТАСС в управлении по делам ГО и ЧС Гвардейского района, на территории которого находится образовательное учреждение.

"Решение о досрочном прекращении учебного процесса в школе было принято после сообщения работников железной дороги о том, что при проведении земляных работ метрах в 10 от железнодорожного полотна обнаружены восемь артиллерийских снарядов калибра 75 мм", - сказал начальник управления ГО и ЧС Олег Степанян.

Он пояснил, что вблизи от опасных находок расположен переход, через который ходят дети в школу и домой, следует автотранспорт. "В целях безопасности, совместно с дирекцией школы, было принято решение о прекращении занятий и сопровождении детей по домам", - отметил собеседник.

Прибывшие вскоре саперы Балтийского флота обследовали территорию и извлекли из земли в общей сложности 30 снарядов и 118 патронов различного калибра военной поры немецкого производства. "Сегодня же боеприпасы вывезены на Правдинский военный полигон для уничтожения. Угроза безопасности детей и взрослых ликвидирована", - заключил Степанян, особо отметив оперативность и высокий профессионализм флотских саперов.