{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В школе под Калининградом из-за обнаруженных неподалеку снарядов времен ВОВ отменили уроки

Всего 30 снарядов и 118 патронов извлекли из земли

КАЛИНИНГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Занятия в средней школе в поселке Озерки под Калининградом в пятницу были прекращены досрочно из-за крупного арсенала боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных рядом с находящимся неподалеку железнодорожным переездом. Об этом сообщили ТАСС в управлении по делам ГО и ЧС Гвардейского района, на территории которого находится образовательное учреждение.

"Решение о досрочном прекращении учебного процесса в школе было принято после сообщения работников железной дороги о том, что при проведении земляных работ метрах в 10 от железнодорожного полотна обнаружены восемь артиллерийских снарядов калибра 75 мм", - сказал начальник управления ГО и ЧС Олег Степанян.

Он пояснил, что вблизи от опасных находок расположен переход, через который ходят дети в школу и домой, следует автотранспорт. "В целях безопасности, совместно с дирекцией школы, было принято решение о прекращении занятий и сопровождении детей по домам", - отметил собеседник.

Прибывшие вскоре саперы Балтийского флота обследовали территорию и извлекли из земли в общей сложности 30 снарядов и 118 патронов различного калибра военной поры немецкого производства. "Сегодня же боеприпасы вывезены на Правдинский военный полигон для уничтожения. Угроза безопасности детей и взрослых ликвидирована", - заключил Степанян, особо отметив оперативность и высокий профессионализм флотских саперов.

Теги
РоссияКалининградская область
Суд отправил проректора вуза в Петербурге под домашний арест по делу о смерти студента
Ранее сообщалось, что иностранный студент погиб из-за упавшей на него льдины с крыши академии
Читать полностью