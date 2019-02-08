Суд 18 февраля рассмотрит жалобу на арест обвиняемого в краже картины Куинджи

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд 18 февраля проверит законность ареста Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чуприкова Дениса назначена в Мосгорсуде на 18 февраля в 10:20 мск", - сказала пресс-секретарь Юлия Сухинина.

Таганский суд Москвы 29 января арестовал Чуприкова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 164 ("Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой") УК РФ, так как следствие считает, что у него были сообщники, которые пока не установлены. Ранее сообщалось, что Чуприков имеет проблемы со здоровьем, в частности, ему необходимы ингаляторы.

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" была похищена с выставки художника в Третьяковской галерее 27 января. Чуприкова задержали по горячим следам в поселке Заречье Московской области. Похищенная картина была обнаружена на территории стройки в Одинцовском районе. На следующий день после ареста Чуприкова картина была передана музею.