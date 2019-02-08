В Пензенской области грузовик сбил дорожных рабочих

УФА, 8 февраля. /ТАСС/. Грузовой автомобиль сбил дорожных рабочих на трассе в Пензенской области, в результате один из них погиб, еще трое госпитализированы. Об этом в пятницу говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления ГИБДД по региону.

По данным ведомства, в грузовик ГАЗ, стоящий на дороге, въехал автомобиль МАЗ. "После столкновения ГАЗ сместился вперед и сбил граждан, осуществляющих работы по ремонту проезжей части. В результате происшествия от полученных травм [один человек] скончался на месте. Травмы получили еще два дорожных рабочих и пассажир ГАЗа", - сообщает управление.

Причины ДТП устанавливаются.