При столкновении автобуса с опорой ЛЭП в Башкирии пострадали 19 человек

УФА, 8 февраля. /ТАСС/. Девятнадцать человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении автобуса с опорой электропередачи в башкирском Стерлитамаке. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе минздрава республики.

"За медицинской помощью обратились 19 пострадавших, из них трое детей. Состояние двоих оценивается как тяжелое, остальных - средней тяжести и удовлетворительное", - сказали в пресс-службе.

Пресс-секретарь минздрава Светлана Кускарбекова в свою очередь уточнила, что 15 пострадавших доставили в больницу. По ее словам, никому из пациентов не требуется транспортировка в Уфу.

Ранее в пресс-службе ГИБДД по Башкирии сообщали только о двух пострадавших.

По данным ведомства, ДТП произошло около 15:00 мск (17:00 по местному времени) на улице Технической.

В новость были внесены изменения (19:08 мск) - добавлен комментарий пресс-секретаря минздрава.