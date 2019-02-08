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СМИ: самолет с пятью пассажирами на борту врезался в сугроб в Куршевеле

В результате инцидента пострадали четыре человека

ПАРИЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Самолет с пятью пассажирами на борту врезался в сугроб на горнолыжном курорте Куршевель в Альпах. Об этом сообщила газета Dauphine libere.

Инцидент произошел в пятницу около 11:30 по парижскому времени (13:30 мск), когда самолет совершил посадку и ехал по взлетно-посадочной полосе.

Как отмечает издание, пилот не смог вовремя затормозить и врезался в снежный сугроб в конце взлетно-посадочной полосы. Четыре человека получили легкие ранения. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

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