СМИ: самолет с пятью пассажирами на борту врезался в сугроб в Куршевеле

ПАРИЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Самолет с пятью пассажирами на борту врезался в сугроб на горнолыжном курорте Куршевель в Альпах. Об этом сообщила газета Dauphine libere.

Инцидент произошел в пятницу около 11:30 по парижскому времени (13:30 мск), когда самолет совершил посадку и ехал по взлетно-посадочной полосе.