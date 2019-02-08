СМИ: самолет с пятью пассажирами на борту врезался в сугроб в Куршевеле

ПАРИЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Самолет с пятью пассажирами на борту врезался в сугроб на горнолыжном курорте Куршевель в Альпах. Об этом сообщила газета Dauphine libere.
Инцидент произошел в пятницу около 11:30 по парижскому времени (13:30 мск), когда самолет совершил посадку и ехал по взлетно-посадочной полосе.
#LaTania Blog/Snow/News: More on the plane in difficulty at Courchevel Altiport today.— La Tania (@La_Tania) 8 February 2019
Video footage from Don Joséhttps://t.co/E8jHi3Mmvz pic.twitter.com/xbGnP2bB2V
Как отмечает издание, пилот не смог вовремя затормозить и врезался в снежный сугроб в конце взлетно-посадочной полосы. Четыре человека получили легкие ранения. Все пострадавшие были доставлены в больницу.