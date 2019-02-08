В самарской колонии опровергли сообщение о пожаре и беспорядках

САМАРА, 8 февраля. /ТАСС/. В исправительной колонии №5 в Самаре опровергли информацию о беспорядках и пожаре, о чем ранее в пятницу ТАСС сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города (ЕДДС).

"Нет. Вы ошибаетесь", - сказал ТАСС собеседник агентства в колонии на вопрос о беспорядках.

Ранее в ЕДДС сообщили, что в 21:10 по местному времени туда поступил сигнал о беспорядках в ИК-5 и пожаре. "Пожар потушен, пострадавших от огня нет", - уточнили в ЕДДС.

Исправительная колония №5 УФСИН России по Самарской области находится в городе Самаре по адресу ул. Утевская, 1. Является исправительной колонией общего режима.

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