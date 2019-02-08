Пассажир умер на борту самолета при перелете из Москвы в Сочи

СОЧИ, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку после смерти пассажира на борту самолета, летевшего из Москвы в Сочи, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе управления.

"Проводится проверка по факту смерти пассажира на борту самолета", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах Краснодарского края, пассажир 1962 года рождения, летевший рейсом Внуково - Сочи, умер от астматического приступа на борту. Самолет сел в аэропорту Сочи около 18:00 мск.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании "Россия", в самолете, в котором произошло ЧП, реанимационные действия оказались безрезультатны. "Сегодня, 8 февраля, в 17:25 в международном аэропорту Сочи совершил посадку самолет авиакомпании "Россия" из Москвы. Одному из пассажиров авиарейса потребовалась медицинская помощь. После посадки самолёта бригада скорой помощи и медики аэропорта провели реанимационные мероприятия, к сожалению, пассажир скончался", - добавили в пресс-службе авиакомпании.

В новость были внесены изменения (22:54 мск) — добавлена информация от авиакомпании "Россия"