Между заключенными колонии в Самаре произошел конфликт. Пострадали 15 осужденных

ТАСС, 8 февраля. Конфликт между заключенными произошел в исправительной колонии №5 в Самаре в пятницу во время ужина, в результате легкие травмы получили 15 осужденных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСИН России по Самарской области.

"В результате конфликта незначительные травмы (ссадины и ушибы) получили 15 осужденных, медицинская помощь оказана на месте", - сказал представитель УФСИН. По его словам, они не нуждаются в госпитализации.

В УФСИН сообщили, что во время конфликта заключенные подожгли матрацы в одном из отрядов, возгорание было потушено и помещения от огня не пострадали.

Конфликт был разрешен в течение короткого времени, обстановка стабилизирована. "Конфликт между осужденными удалось разрешить в течение короткого времени. Обстановка в исправительном учреждении стабилизирована, осужденные находятся в локальных участках своих секторов", - сказал представитель УФСИН. Он добавил, что колония работает в штатном режиме.

На место происшествия оперативно выехало руководство УФСИН России по Самарской области во главе с начальником, генерал-лейтенантом внутренней службы Рамизом Алмазовым. "В колонию были приглашены представители прокуратуры и члены ОНК", - добавили в управлении.

Как уточнила ТАСС уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова, конфликт произошел при выводе на ужин двух отрядов. "Началась ругань между одним и вторым отрядами, нецензурные брань, были попытки устроить там драку, но они сразу же пресеклись. В результате несколько заключенных в отряде разломали мебель и подожгли пару матрасов", - уточнила омбудсмен, добавив, что выехала на место.

Исправительная колония №5 УФСИН России по Самарской области находится в городе Самаре по адресу ул. Утевская, 1. Является исправительной колонией общего режима.

В новость были внесены изменения (22:44 мск и 22:52 мск) — добавлена информация от УФСИН и комментарий омбудсмена