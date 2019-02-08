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Неизвестные бросили дымовые шашки в участников предвыборной встречи с Юлией Тимошенко

Также сообщается, что в отдел полиции поступило анонимное сообщение, что во время выступления кандидата в президенты Украины, в припаркованном за сценой автомобиле произойдет взрыв

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Неизвестные злоумышленники сорвали встречу кандидата в президенты Украины, лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко с избирателями в городе Белая Церковь на Украине. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Едином портале органов системы МВД Украины в пятницу.

"Сегодня в 18:51 (19:51 мск) в дежурную часть Белоцерковского отдела полиции поступило сообщение от неизвестного о том, что на одной из улиц города Белая Церковь, во время выступления кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко, в припаркованном за сценой автомобиле Audi произойдет взрыв, - говорится в сообщении. - Правоохранители провели осмотр места происшествия и эвакуировали автомобиль".

Кроме того в МВД добавили, что во время выступления Тимошенко неизвестные бросили две дымовые шашки в людей, присутствовавших на встрече. "Нарушители порядка были задержаны сотрудниками полиции. Кроме этого, еще у пяти человек, которые находились на площади, изъяли семь предметов, похожих на дымовые шашки. Все они задержаны и доставлены в отдел полиции", - добавили в ведомстве.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное дело.

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