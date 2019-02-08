Самарский омбудсмен прокомментировал конфликт между заключенными областной колонии

САМАРА, 9 февраля. /ТАСС/. Конфликт заключенных в исправительной колонии № 5 под Самарой произошел из-за хулиганских действий одного из них, нарушения прав человека нет, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека Самарской области Ольга Гольцова.

"Конфликт случился во время того, как один отряд вели на ужин, осужденный из пищеблока начал оскорблять нецензурной бранью кого-то из отряда. Завязался конфликт, это хулиганство, я думаю, что следственный комитет возбудил дело про этой статье. В целом, по нашим оценкам, исправительные учреждения Самарской области соблюдают права человека, нарушений мы не фиксируем", - сказала она.

Как сообщалось, 8 февраля в колонии № 5 по Самарой случился конфликт между заключенными, в результате которого 12 человек были госпитализированы в городскую больницу. Их состояние удовлетворительное. В указанной колонии в настоящее время содержатся 790 заключенных.