Посольство РФ: в тюрьме США к россиянину применяются необоснованно жесткие ограничения

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Необоснованно жесткие ограничения применяются в американской тюрьме к россиянину Роману Селезневу, осужденному в США за кибермошенничество. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии российского диппредставительства в Вашингтоне.

"Дипломаты посольства посетили российского гражданина Селезнева, отбывающего 27-летний срок заключения в тюрьме города Батнер, штат Северная Каролина. Администрация тюрьмы применяет к россиянину необоснованно жесткие режимные ограничения", - рассказали дипломаты.

Как отметили в диппредставительстве, россиянину "отказывают в проведении комплексного медицинского обследования, несмотря на имеющиеся у него проблемы со здоровьем".

В посольстве обещали оказывать Селезневу "всестороннюю поддержку" и "добиваться от американских властей смягчения условий содержания нашего соотечественника, похищенного спецслужбами США". "Будем настаивать на оказании ему квалифицированной медицинской помощи", - заключили в российском диппредставительстве.

Дело Селезнева

Селезнев был задержан сотрудниками спецслужб США 5 июля 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики. В тот же день он был доставлен на остров Гуам, являющийся владением США. Окружной суд Гуама отказал россиянину в освобождении и принял решение о его депортации в Сиэтл (штат Вашингтон).

В августе 2016 года жюри присяжных в Сиэтле признало Селезнева виновным в кибермошенничестве по 38 из 40 пунктов. Ему инкриминировались взломы баз данных примерно 200 американских компаний. 21 апреля 2017 года россиянин был приговорен к 27 годам тюремного заключения и выплате 170 млн долларов.

В сентябре 2017 года прокуратура штата Джорджия, также предъявившая Селезневу отдельные обвинения, сообщила, что он признал вину в том, что вступил в 2008 году в сговор с целью кибератаки в отношении компании Worldpay, которая является поставщиком для банков онлайн-сервисов по осуществлению электронных платежей. Кроме того, в штате Невада гражданина РФ обвиняли в том, что он с 2009 года занимался противоправной деятельностью в составе международной криминальной интернет-группировки Carder. Ее члены совершали компьютерные преступления, связанные с хищением банковских карт и личной информации клиентов финансовых учреждений.

В декабре 2017 года министерство юстиции США сообщило, что Селезнев по обвинениям в Джорджии и Неваде приговорен еще к 14 годам тюремного заключения. Ведомство отмечало, что Селезнев будет отбывать это наказание параллельно с 27-летним сроком заключения. Данные сроки не суммируются.