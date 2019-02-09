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Оставивший без отопления 15,6 тыс. жителей Томска дефект теплосетей устранили

Инцидент произошел из-за ветхости участка теплосети

ТАСС, 9 февраля. Специалисты в Томске завершили работы по устранению дефекта теплосетей, из-за которого ранее без отопления остались 72 многоквартирных дома. Об этом сообщил ТАСС в субботу представитель компании "ТомскРТС".

Авария на сетях произошла на улице Беринга. Без тепла остались дома, где живут в общей сложности 15,6 тыс. человек, а также три детских сада и школа. Горячая вода залила три улицы. Отопление было восстановлено по резервной схеме.

"Работы по устранению дефекта завершили", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за ветхости участка теплосети.

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