Оставивший без отопления 15,6 тыс. жителей Томска дефект теплосетей устранили

ТАСС, 9 февраля. Специалисты в Томске завершили работы по устранению дефекта теплосетей, из-за которого ранее без отопления остались 72 многоквартирных дома. Об этом сообщил ТАСС в субботу представитель компании "ТомскРТС".

Авария на сетях произошла на улице Беринга. Без тепла остались дома, где живут в общей сложности 15,6 тыс. человек, а также три детских сада и школа. Горячая вода залила три улицы. Отопление было восстановлено по резервной схеме.

"Работы по устранению дефекта завершили", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за ветхости участка теплосети.