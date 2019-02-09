СМИ: в Париже предъявили обвинения подозреваемой в поджоге жилого дома

ПАРИЖ, 9 февраля. /ТАСС/. Парижский суд предъявил в пятницу вечером обвинения 40-летней Эссии Б., подозреваемой в поджоге жилого дома. Об этом сообщила в субботу радиостанция France Info , напомнив, что в результате сильного пожара, продлившегося шесть часов, десять человек погибли и 96 пострадали.

Женщине инкриминируются "намеренный поджог, представлявший опасность для жизни людей" и "намеренный поджог, приведший к гибели людей". После предъявления обвинений она была помещена под стражу.

Обвиняемая была задержана на западе Парижа 5 февраля, когда в доме, где она жила, уже бушевал пожар. В момент задержания женщина пыталась поджечь расположенные рядом с домом мусорные контейнеры.

За попытку ограбления и поджога местного бутика одежды она была помещена несколько лет назад в психиатрическую лечебницу. Всего за 10 лет она 13 раз проходила принудительные курсы лечения в клиниках. Последний раз ее выпустили из главной парижской психиатрической клиники госпиталя Святой Анны 30 января, всего за несколько дней до поджога.

После ее задержания на пожаре она также была обследована врачами. На основе проведенной экспертизы судебные органы посчитали, что она может нести ответственность за свои действия. Ранее против нее трижды проводились следствия в связи с подозрениями на совершение уголовных преступлений, однако каждый раз ее освобождали от ответственности как невменяемую.

По сведениям радиостанции, поджог 5 февраля был вызван конфликтом, который у этой женщины произошел с ее соседом - пожарным. Тот потребовал, чтобы вечером она убавила громкость музыки. Не добившись этого, он вызвал полицию. Поджог был совершен всего через несколько минут после того, как наряд полиции покинул здание.