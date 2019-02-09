СПЧ запросит у ФСИН разрешение посетить самарскую колонию, где произошел конфликт

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) запросит у Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) разрешение посетить исправительную колонию №5 в Самарской области, где накануне произошли беспорядки. Об этом сообщил в субботу ТАСС глава Совета Михаил Федотов.

"Мы запросим у ФСИН согласие на посещение этой колонии. Как только согласие будет получено, туда отправятся члены совета", - сказал он.

Федотов отметил, что посетить колонию могут члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК), им разрешения не требуется, поэтому они могут сделать это уже сегодня.

Вечером 8 февраля в колонии №5 по Самарой случился конфликт между заключенными, в результате которого, по данным УФСИН, пострадали 15 человек. В колонии в настоящее время содержатся 790 заключенных.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова, нарушений прав человека в колонии не выявлено, конфликт завязался из-за хулиганских действий одного из заключенных, который стал оскорблять других.