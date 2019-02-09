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Число пострадавших в конфликте в колонии под Самарой увеличилось до 17 человек

По словам уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой, ИК № 5 УФСИН функционирует в штатном режиме

САМАРА, 9 февраля. /ТАСС/. В конфликте в колонии № 5 под Самарой пострадали 17 осужденных. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших.

"На сегодня 16 человек находятся в больнице ГУ ФСИН на амбулаторном лечении, и один человек с травмой головы - в больнице им. Пирогова, его состояние [оценивается как] средней тяжести", - сказала она.

Гальцова добавила, что колония функционирует в штатном режиме.

В пятницу, 8 февраля, в колонии подрались два отряда заключенных, которые также устроили пожар. Сейчас в исправительном учреждении содержатся 790 человек.

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