Четверых пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии перевели в больницы Уфы

ТАСС, 9 февраля. Четверо из 15 госпитализированных после ДТП с автобусом в Башкирии, которое произошло 8 февраля, переведены из больницы Стерлитамака в медицинские учреждения Уфы. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Минздрава по республике.

Авария произошла в пятницу около 15:00 мск (17:00 по местному времени) на Технической улице. Автобус, выполнявший рейс по 41-му маршруту, врезался в опору ЛЭП. За медицинской помощью, по данным Минздрава региона, обратились 19 пострадавших, из них трое детей, 15 человек госпитализированы. По данным МВД региона, водитель имеет 25-летний стаж вождения, рейс выполнял государственный перевозчик.

"По состоянию на сегодня в больнице Стерлитамака остаются 10 человек, из них у троих состояние оценивается как тяжелое, у остальных средней тяжести. Четыре пациента переведены в Уфу в специализированные учреждения, трое из которых дети. Состояние всех четверых средней тяжести", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что управление МВД России по Стерлитамаку возбудило в отношении водителя микроавтобуса уголовное дело о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, что могло произойти из-за несоблюдения скорости в условиях дорожного снежного наката. Доследственную проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводит следственное управление Следственного комитета по Башкирии. В ходе проверки также будет проверена исправность транспортного средства и состояния дорожного покрытия.