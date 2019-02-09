Власти ЕАО проверят организации питания в детсадах области после жалоб родителей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь поручил проверить, как организовано питание в детских садах региона, после поступления жалоб от родителей детсада в селе Даниловка на некачественное питание в учреждении, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.

Ранее прокуратура Смидовичского района области начала проверку по факту публикации в одном из пабликов в Instagram материала о нарушениях при организации питания детей в детском саду в селе Даниловка. Согласно публикации, в детском саду был закрыт пищеблок и еду детям теперь возят в старых термосах со школьной столовой.

"Александр Левинталь дал поручение незамедлительно разобраться в конкретной ситуации вместе с Роспотребнадзором и принять срочные меры к ее исправлению. Кроме того, в регионе поручено провести полный анализ системы питания детей с привлечением комитета образования области, а также районных администраций, которые отвечают за эти вопросы на своих территориях", - говорится в сообщении.

О ситуации с питанием в детском саду села Даниловка губернатору доложила заместитель председателя правительства области Александра Филиппова по результатам поездки в Смидовичский район. С вопросом о некачественном питании к ней обратились родители.

"Часто во время поездок по районам посещаю садики и школы, вопросам питания уделяю особое внимание, ранее подобных фактов не выявлялось. Но если такие случаи появились, необходимо провести тотальную проверку всех детских садов и школ области с участием Роспотребнадзора и районных администраций, так как организация питания детей находится в их компетенции", - приводит пресс-служба слова Левинталя.