В Красноярске задержали адвоката по подозрению в посредничестве при получении взятки

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Адвокат Первой Красноярской краевой коллегии адвокатов Ольга Ганюшкина задержана по подозрению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается в пресс-релизе следственного управления СК по Красноярскому краю.

"В ходе предварительного следствия установлено, что при посредничестве адвоката Ольги Ганюшкиной между жителем Красноярска - подсудимым за совершение преступления, связанного с незаконным сбытом наркотических средств в крупном размере - и должностным лицом одного из районных судов города достигнуто соглашение о передаче последнему взятки в 2 млн рублей за назначение более мягкого наказания", - говорится в сообщении.

По данным краевого СК, Ганюшкину задержали в пятницу при получении денег от родственника подсудимого. В ходе допроса она дала признательные показания. В отношении адвоката возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере").