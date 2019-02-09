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Число погибших при обрушении жилого дома в Стамбуле возросло до 17

Ранее сообщалось о 14 жертвах

АНКАРА, 9 февраля. /ТАСС/. Число погибших при обрушении жилого дома в одном из районов Стамбула возросло до 17 человек. Об этом заявил в субботу министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Число жертв обвала жилого дома в районе Картал достигло 17", - сказал он в эфире телеканала NTV. Ранее сообщалось о 14 погибших.

В четверг агентство Anadolu сообщило о спасении пятилетней девочки, находившейся под завалами не менее 18 часов.

В среду около 16:00 по местному времени (совпадает с мск) в квартале Джевизли в районе Картал произошло обрушение восьмиэтажного жилого дома. Всего в здании было 14 квартир, в которых проживали 43 человека. Причина ЧП пока не установлена. Прокуратура Стамбула начала расследование случившегося.

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