СК возбудил дело по факту конфликта заключенных в колонии в Самарской области

ТАСС, 9 февраля. Уголовное дело возбуждено после конфликта заключенных в исправительной колонии номер 5 под Самарой. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу следственным управлением СК РФ по региону.

"По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом Самары следственного управления СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), - отмечается в сообщении.

Конфликт между заключенными в колонии произошел 8 февраля. В результате, по последним данным, 17 человек пострадали, 16 человек находятся в больнице ГУ ФСИН на амбулаторном лечении и один с травмой головы - в больнице им. Пирогова, его состояние оценивается как средней степени тяжести. В указанной колонии содержатся 790 заключенных.

Ранее уполномоченный по правам человека Самарской области Ольга Гольцова сообщила ТАСС, что конфликт заключенных произошел из-за хулиганских действий одного из них. По ее словам, когда один отряд вели на ужин, осужденный из пищеблока начал оскорблять нецензурной бранью кого-то из отряда.