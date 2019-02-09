Восемь рейсов задерживаются в аэропорту Симферополя из-за утреннего тумана

ТАСС, 9 февраля. Шесть рейсов на прилет и два на вылет задерживаются в субботу в международном аэропорту Симферополя из-за того, что утром в районе взлетно-посадочной полосы стоял туман. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"В связи с тем, что с утра был туман в районе взлетно-посадочной полосы, были ограничения видимости, командиры нескольких воздушных судов приняли решение не вылетать в Симферополь. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, погода летная, видимость достаточная. Но несколько задержек сохраняются из-за утреннего тумана", - рассказали в пресс- службе.

Согласно информации на онлайн-табло, по состоянию на 12:30 на прилет задерживаются шесть рейсов из Москвы и Сочи, на вылет - два рейса в Москву.

По данным Гидрометцентра, сейчас в Симферополе облачно, небольшой дождь, температура воздуха 6 градусов тепла.