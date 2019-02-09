В Пензе 54 дома с 3 тыс. жителей переведены на резервную схему теплоснабжения из-за аварии

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Более полусотни многоквартирных домов с 3 тыс. жителей в Пензе переведены на резервную схему теплоснабжения из-за аварии на теплотрассе в субботу. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы администрации города Юрий Ильин.

"На резервную схему теплоснабжения переведены порядка 3 тыс. человек, которые проживают в 54 домах. Планируется, что все работы по ликвидации аварии и переводе теплоснабжения с резервной схемы на основную завершатся не позднее 19:00 мск", - сказал собеседник агентства.

В сообщении пресс-службы администрации города, распространенном в субботу, отмечается, что прорыв теплотрассы по линии АО "Т Плюс Теплосеть Пенза" на улице Нахимова произошел на трубе диаметром 800 мм. Переведены на циркуляцию по резервной схеме 54 многоквартирных жилых дома, четыре детских сада и две школы по улицам Карпинского, 8 Марта, Фурманова, Беляева, Кулибина, Ударной, Леонова, Крупской и на проспекте Победы.

По данным начальника Управления по делам ГО ЧС города Пензы Алексея Михайлова, которые приводятся в сообщении, на все объекты поступает теплоноситель. "Поскольку они подключены по резервной схеме теплоснабжения, то возможно частичное охлаждение батарей в домах повышенной этажности. После завершения ремонтных работ отопление будет подключено по основной схеме", - цитируют Михайлова в пресс-службе.

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев распорядился проводить мониторинг теплового режима в многоэтажных домах и следить за температурой в объектах образования. По данным синоптиков, в субботу в Пензе около минус 7 градусов.