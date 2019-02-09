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Сотрудники центрального аппарата ФСИН направлены в Самару после конфликта в колонии

Потасовка произошла из-за хулиганских действий одного заключенных

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ командированы в Самару, где в исправительной колонии произошла потасовка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-бюро ведомства.

"По факту конфликта между осужденными в колонии номер 5 УФСИН по Самарской области начата служебная проверка. По поручению директора ФСИН в регион направлена комиссия сотрудников центрального аппарата Службы", - сказали в пресс-бюро.

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Конфликт между заключенными в колонии произошел 8 февраля. В результате, по последним данным, 17 человек пострадали, 16 человек находятся в больнице ГУ ФСИН на амбулаторном лечении и один с травмой головы - в больнице им. Пирогова, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее уполномоченный по правам человека Самарской области Ольга Гольцова сообщила ТАСС, что конфликт заключенных произошел из-за хулиганских действий одного из них. По ее словам, когда один отряд вели на ужин, осужденный из пищеблока начал оскорблять нецензурной бранью кого-то из отряда.

Теги
РоссияСамарская область
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