Сотрудники центрального аппарата ФСИН направлены в Самару после конфликта в колонии

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ командированы в Самару, где в исправительной колонии произошла потасовка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-бюро ведомства.
"По факту конфликта между осужденными в колонии номер 5 УФСИН по Самарской области начата служебная проверка. По поручению директора ФСИН в регион направлена комиссия сотрудников центрального аппарата Службы", - сказали в пресс-бюро.
- СК возбудил дело по факту конфликта заключенных в колонии в Самарской области
- Число пострадавших в конфликте в колонии под Самарой увеличилось до 17 человек
- СПЧ запросит у ФСИН разрешение посетить самарскую колонию, где произошел конфликт
- Самарский омбудсмен прокомментировал конфликт между заключенными областной колонии
- В больницу Самары доставили 12 заключенных, пострадавших в ходе инцидента в колонии
- СК начал проверку после конфликта в колонии в Самаре, где пострадали 15 человек
- Между заключенными колонии в Самаре произошел конфликт. Пострадали 15 осужденных
Конфликт между заключенными в колонии произошел 8 февраля. В результате, по последним данным, 17 человек пострадали, 16 человек находятся в больнице ГУ ФСИН на амбулаторном лечении и один с травмой головы - в больнице им. Пирогова, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Ранее уполномоченный по правам человека Самарской области Ольга Гольцова сообщила ТАСС, что конфликт заключенных произошел из-за хулиганских действий одного из них. По ее словам, когда один отряд вели на ужин, осужденный из пищеблока начал оскорблять нецензурной бранью кого-то из отряда.