Сотрудники центрального аппарата ФСИН направлены в Самару после конфликта в колонии

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ командированы в Самару, где в исправительной колонии произошла потасовка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-бюро ведомства.

"По факту конфликта между осужденными в колонии номер 5 УФСИН по Самарской области начата служебная проверка. По поручению директора ФСИН в регион направлена комиссия сотрудников центрального аппарата Службы", - сказали в пресс-бюро.